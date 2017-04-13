В Омске эвакуировали жителей дома из-за гранаты

Вчера вечером, 12 апреля, в Управление Росгвардии по Омской области поступил звонок.

Жители дома № 41/1 по улице Батумская сообщали, что в одной из квартир была найдена граната. В свою очередь, правоохранители срочно эвакуировали 50 человек и оцепили территорию.

Информация о взрывном устройстве оперативно появилась в паблике «Аварийный Омск».