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07:18 (мск), источник: Om1.ru

В Омске эвакуировали жителей дома из-за гранаты

Она оказалась учебной.

Вчера вечером, 12 апреля, в Управление Росгвардии по Омской области поступил звонок.

Жители дома № 41/1 по улице Батумская сообщали, что в одной из квартир была найдена граната. В свою очередь, правоохранители срочно эвакуировали 50 человек и оцепили территорию.

Информация о взрывном устройстве оперативно появилась в паблике «Аварийный Омск».

После проверки саперы выяснили, что граната учебная и не представляет опасности. Жители дома вернулись в свои квартиры.

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