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07:53 (мск), источник: dostup1.ru

Арестован 18-летний озерчанин, забивший инженера «Маяка» на разборках в Озерске

Действиям других участников конфликта дается правовая оценка.

В Озерске (ЗАТО, Челябинская область) заключен под стражу 18-летний местный житель, обвиняемый в смертельном избиении инженера ПО «Маяк», — действиям других участников трагических событий следствие дает правовую оценку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Смерть 36-летнего Василия Тарасевича, работавшего инженером на ПО «Маяк», вызвала широкий общественный резонанс в закрытом городе. Все, кто знал мужчину, надеются на справедливое наказание для причастных к его гибели. Горожане считают, что Василия убила группа «отморозков», которых настроила против потерпевшего его бывшая девушка. Между тем, сведений о том, что участники разборок получили от нее за драку деньги, пока нет.

Трагическим событиям действительно предшествовали сложные отношения Василия с его девушкой. Друзья погибшего вспоминают, что пара встречалась около двух лет. И за это время Василий не раз пытался расстаться с пассией, которая любила выпить и не имела постоянной работы. «Она жила на его деньги, вела разгульный образ жизни. Мужчинам, с которыми выпивала, постоянно жаловалась на него. Говорила, что он на нее руку поднимал. Но Вася был не такой, он прибегал к ней по первому звонку, потому что любил», — рассказывает подруга погибшего.

В субботу, 8 апреля, Василий сводил девушку по магазинам и в клуб «Торнадо», а на следующий день снова решил с ней расстаться. После воскресного похода в баню с друзьями он заехал к ней, чтобы забрать свой ноутбук, а потом отправился к матери. Там ему позвонили приятели девушки и назначили встречу у магазина на улице Матросова. На месте мужчину встретили четверо парней. Последовавшая драка зафиксирована на камеру наружного наблюдения. Поваленного на асфальт Василия пинал по голове молодой человек.

«С телефона Васи эти “отморозки” позвонили его бывшей и спросили адрес, где он живет. Потом его без сознания подхватили и принесли в квартиру на улице Дзержинского. Мать проснулась от шума. Ей прямо на порог его мертвого с проломленной головой бросили. Она вызвала скорую и полицию. Из дома компания непрошеных гостей унесла ноутбук, который девушка считала своим, и палку колбасы», — рассказывают друзья семьи погибшего.

По данным УМВД по ЗАТО, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан парень, пинавший потерпевшего по голове. Это оказался 18-летний ранее многократно судимый местный житель. Его приятели допрошены, их действиям также дается правовая оценка. Выясняется степень их участия в конфликте. Молодому человеку предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Озерский горсуд удовлетворил ходатайство СО по Озерску СУ СКР по Челябинской области об аресте. Парень взят под стражу.

Расследование продолжается.

Между тем, озерчане написали петицию, в которой требуют, чтобы глава СКР и Генпрокурор взяли дело под личный контроль.

Ольга Плеханова.

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