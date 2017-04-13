Возбуждено дело об издевательствах над собаками в муниципальном приюте

Уголовное дело возбудили стражи порядка по факту жестокого обращения с животными в пермском муниципальном приюте. Об этом корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» рассказали в пресс-службе краевой полиции. В настоящее время ведется следствие. Правоохранителям предстоит разобраться, кто виновен в гибели животных.

Напомним, неделей ранее волонтёры опубликовали результаты экспертизы, которая подтвердила предположения о том, что щенки погибли от рук человека. По версии волонтёров, несчастные животные были изнасилованы садистами из числа сотрудников приюта. 18 апреля активисты проводят митинг против садизма в отношении животных в муниципальном приюте.