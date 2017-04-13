Задержан заместитель гендиректора Республиканского центра санавиации

«12 апреля при получении очередной взятки в сумме 2 млн тенге задержан заместитель генерального директора РГП на ПХВ “Республиканский центр санитарной авиации” Мадияр Шалгинбаев», — отмечается в сообщении.

Он организовал преступную схему по получению взяток на системной основе от руководителей частных авиакомпаний за заключение договоров на оказание услуг по предоставлению специализированного воздушного транспорта для транспортировки пациентов, куда вовлек подчиненных ему сотрудников предприятия, пояснили в ведомстве. Размеры получаемых взяток составляли 10% от суммы договоров.

Всего Шалгинбаев неоднократно получил взятки в особо крупных размерах от руководителей ТОО «Sky Service», АО «East Wing» и других на общую сумму более 130 тыс долларов США.

На основании ст. 128 УПК РК Шалгинбаев задержан и водворен в ИВС ДВД г. Астана. Досудебное расследование продолжается.