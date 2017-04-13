Делом о нападении на бригаду «скорой» в Екатеринбурге займется Следственный комитет

Материалы будут изъяты из органов полиции, выяснением всех обстоятельств займется СК.

Напомним, инцидент произошел утром 12 апреля на улице Ясной: по линии «03» от граждан поступило сообщение, что во дворе дома лежит человек. Прибывшие на место сотрудники бригады «скорой медицинской помощи» начали осматривать 54-летнего мужчину, который находился в сознании, но с признаками алкогольного опьянения. Внезапно тот стал вести себя неадекватно — начал выражаться в адрес врачей нецензурной бранью, после чего схватил палку и набросился на медработников, но врачи успели заскочить в служебный автомобиль. Затем мужчина нанес удары палкой по машине «скорой», оставив на ней вмятины.

Пострадавшие обратились в полицию. Там возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

«В связи с общественным резонансом и особой значимостью защиты прав медицинских работников от преступных посягательств, следственным управлением СКР по Свердловской области инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и о его передаче для дальнейшего расследования в территориальный следственный отдел регионального СК России», — сообщили Накануне.RU в региональном СКР.

Там добавили, что в случае положительного решения вопроса следствие намерено тщательно установить все обстоятельства инцидента и дать объективную правовую оценку противоправным действиям мужчины, который напал на медиков.