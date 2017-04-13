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08:25 (мск), источник: dostup1.ru

Рыбак провалился под лед на Смолино в Челябинске

Мужчину достали из полыньи городские спасатели, но откачать его не удалось.

Рыбак провалился под лед на озере Смолино в Челябинске — городские спасатели достали потерпевшего из полыньи, но откачать не успели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Звонок в службу спасения поступил около семи часов вечера в среду, 12 апреля. На место происшествия была направлена поисково-спасательная группа. К моменту приезда спасателей на берегу озера уже находились сотрудники МЧС и врачи скорой медицинской помощи.

«Специалисты Челябинской городской службы спасения с помощью альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали из полыньи мужчину. Затем пожарные помогли транспортировать пострадавшего до кареты скорой медицинской помощи. В автомобиле врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось», — рассказали в ЧГСС.

— не следует пробивать несколько лунок рядом;
— опасно собираться большими группами в одном месте;
— не стоит рисковать и ловить рыбу возле промоин;
— обязательно нужно взять с собой веревку.

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