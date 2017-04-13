Рыбак провалился под лед на Смолино в Челябинске
Мужчину достали из полыньи городские спасатели, но откачать его не удалось.
Мужчину достали из полыньи городские спасатели, но откачать его не удалось.
Рыбак провалился под лед на озере Смолино в Челябинске — городские спасатели достали потерпевшего из полыньи, но откачать не успели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Звонок в службу спасения поступил около семи часов вечера в среду, 12 апреля. На место происшествия была направлена
«Специалисты Челябинской городской службы спасения с помощью альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали из полыньи мужчину. Затем пожарные помогли транспортировать пострадавшего до кареты скорой медицинской помощи. В автомобиле врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось», — рассказали в ЧГСС.
— не следует пробивать несколько лунок рядом;
— опасно собираться большими группами в одном месте;
— не стоит рисковать и ловить рыбу возле промоин;
— обязательно нужно взять с собой веревку.