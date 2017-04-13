Бизнесмен Михаил Фридман подал в суд на газету «Ведомости» из-за статьи о «русской мафии»

«В исковом заявлении указывается, что в газете «Ведомости» 27 февраля 2017 г. опубликована статья под заголовком «Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о «русской мафии» с подзаголовком «Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о «русской мафии». Аналогичная статья была размещена и на сайте газеты», — пояснила К. Батырова.

Она уточнила, что истец просит признать опубликованную информацию не соответствующей действительности и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию М. Фридмана, а также обязать ответчика напечатать опровержение и в печатном, и в электронном виде, а также удалить статью с сайта издания.

К. Батырова добавила, что иск о защите чести, достоинства, деловой репутации заявлен к АО «Бизнес Ньюс Медиа» и автору статьи Ивану Васильеву. Беседа по делу назначена на 24 апреля 2017 г.

В указанной статье рассказывается о схеме вывода денег из нидерландской телекоммуникационной компании Zed+, которая была учреждена в 2012 г. для объединения активов крупного производителя контента, испанского холдинга Zed Worldwide и контент-провайдеров «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») — ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика», подконтрольных крупнейшему совладельцу сотового оператора М. Фридману и его партнеру Ваге Енгибаряну. Отмечается, что выведенные из нидерландской компании деньги якобы пошли на взятки высокопоставленным чиновникам в России.

В последний раз подобный иск М. Фридман предъявлял в 2014 г. к газете «Известия» и лидеру партии «Яблоко» Сергею Митрохину. Бизнесмен требовал признать порочащими репутацию и опровергнуть сведения, распространенные изданием в статье-интервью с С. Митрохиным, который утверждал, что Алексей Навальный «выполняет политический заказ “Альфа-групп” М. Фридмана». Девятый арбитражный апелляционный суд производство по делу прекратил.

М. Фридман является основным владельцем крупнейшего в России финансово-промышленного объединения «Альфа-Групп», среди активов которого «Альфа-банк», X5, «АльфаСтрахование», «А1», а также группы LetterOne Holdings.

По версии журнала Forbes, состояние М. Фридмана в 2015 г. оценивалось в 14,6 млрд долл.