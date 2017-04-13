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08:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Бизнес-леди из Братска подозревают в контрабанде леса стоимостью около 50 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция подозревает жительницу Братска в контрабанде порядка 10 тысяч кубометров леса-пиловочника стоимостью около 50 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Злоумышленнице может грозить до 7 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По версии следствия, жительница Братска, возглавляя организацию в сфере оптовой торговли лесоматериалами, совершила четыре противоправных деяния, связанных с незаконным возмещением НДС на общую сумму около 3 млн рублей. По данным фактам органами предварительного следствия возбуждено три уголовных дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере), и одно дело — по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

«В ходе проведения дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фирма незаконно переместила через таможенную границу Таможенного союза стратегически важный товар — лес-пиловочник объемом порядка 10 тысяч кубометров, стоимостью около 50 млн рублей», — отметили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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