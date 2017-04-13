Бизнес-леди из Братска подозревают в контрабанде леса стоимостью около 50 млн рублей
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Полиция подозревает жительницу Братска в контрабанде порядка 10 тысяч кубометров
По версии следствия, жительница Братска, возглавляя организацию в сфере оптовой торговли лесоматериалами, совершила четыре противоправных деяния, связанных с незаконным возмещением НДС на общую сумму около 3 млн рублей. По данным фактам органами предварительного следствия возбуждено три уголовных дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере), и одно дело — по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
«В ходе проведения дополнительных следственных действий и
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.