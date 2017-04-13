В Свердловской области предприниматель продавал чужие автобусы

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Режевской городской суд вынес приговор по этому уголовному делу. Подсудимый признан виновным в хищении чужого имущества, совершенного с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Суд установил, что в период с 2014 по 2016 годы директор ООО «ТУР-АВТО-М», используя свое служебное положение, похитил автобусы марки «Богдан», «Форд Мондео», «Киа Грандирд» «КАВЗ аврора», которые ему не принадлежали. Эти автомобили ООО «ТУР-АВТО-М» передали по договору лизинга, то есть с правом последующего выкупа.

Однако бизнесмен, зная, что пользуется автобусами по договору лизинга и что они ему не принадлежат, продал их на общую сумму свыше 6,7 млн руб. На судебном заседании вина махинатора была доказана. Режевской городской суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Все автобусы вернули законному хозяину.