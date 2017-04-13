На Южном Урале ликвидировали лесной пожар
В Челябинской области ликвидировали один лесной пожар на площади 1,22 гектара.
В Челябинской области ликвидировали один лесной пожар на площади 1,22 гектара.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Пожар произошел на территории Шершневского лесничества. На тушении были задействованы пять человек и одна единица техники.
Напомним, с 10 апреля в лесах Челябинской области установлен пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Борис Дубровский.