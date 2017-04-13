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08:37 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале ликвидировали лесной пожар

В Челябинской области ликвидировали один лесной пожар на площади 1,22 гектара.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главного управления лесами.

Пожар произошел на территории Шершневского лесничества. На тушении были задействованы пять человек и одна единица техники.

Напомним, с 10 апреля в лесах Челябинской области установлен пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Борис Дубровский.

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