На Южном Урале ликвидировали лесной пожар

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главного управления лесами.

Пожар произошел на территории Шершневского лесничества. На тушении были задействованы пять человек и одна единица техники.

Напомним, с 10 апреля в лесах Челябинской области установлен пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Борис Дубровский.