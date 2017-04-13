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09:32 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб при столкновении иномарок в Новочеркасске

Один человек погиб в результате столкновения иномарок в Новочеркасске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло 12 апреля около 21.00.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Touareg, водитель которого не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault.

В результате столкновения водитель Renault от полученных травм скончался на месте ДТП.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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