Один человек погиб при столкновении иномарок в Новочеркасске
Один человек погиб в результате столкновения иномарок в Новочеркасске.
Один человек погиб в результате столкновения иномарок в Новочеркасске.
Как сообщает
По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Touareg, водитель которого не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault.
В результате столкновения водитель Renault от полученных травм скончался на месте ДТП.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.