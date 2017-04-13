Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Как сделать тесную квартиру комфортной: еще 8 идей
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
09:05 (мск), источник: Ведомости

В Саратове задержан оппозиционер Вячеслав Мальцев

В Саратове соратники политика Вячеслава Мальцева сообщают о его задержании, передает «Эхо Москвы».

Мальцев — бывший саратовский депутат, по результатам праймериз вошедший в первую тройку федерального списка партии «Парнас» на думских выборах в сентябре 2016 г.

По словам соратников Мальцева, в 6 утра в четверг в квартиру политика ворвался спецназ. Сотрудники МВД предъявили постановление об обыске от Басманного суда Москвы. Мальцев был задержан. «Версия-Саратов» уточняет, что после задержания его увезли, его жене не удалось узнать, куда его доставят.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Обсуждение налогового маневра решено отложить
CNN: спецслужбы США перехватили переговоры о подготовке химатаки
Сирия заявила о готовности допустить ОЗХО на авиабазу Шайрат
Доля ущерба от финансовых преступлений обновила рекорд
Генсек НАТО: Украина должна сама решить, хочет ли она в альянс
NYT: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
Глава Минстроя: сносить пятиэтажки в регионах не планируется
СМИ: российские авиакомпании расширят штат иностранных пилотов
Спорт
Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ Это стало ясно в среду, за семь туров до конца первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после того, как бело-голубые сыграли вничью с «Химками»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь