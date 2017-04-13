В Саратове задержан оппозиционер Вячеслав Мальцев

Мальцев — бывший саратовский депутат, по результатам праймериз вошедший в первую тройку федерального списка партии «Парнас» на думских выборах в сентябре 2016 г.

По словам соратников Мальцева, в 6 утра в четверг в квартиру политика ворвался спецназ. Сотрудники МВД предъявили постановление об обыске от Басманного суда Москвы. Мальцев был задержан. «Версия-Саратов» уточняет, что после задержания его увезли, его жене не удалось узнать, куда его доставят.