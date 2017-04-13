На Уралмаше в Екатеринбурге ночью сгорели ВАЗ и «Ниссан»

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 3 кв.м огнем был поврежден салон автомобиля ВАЗ 2106 и кузов «Ниссан Кашкай». В тушении были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава.

Пожар удалось потушить в час ночи. Причина возгорания выясняется.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.