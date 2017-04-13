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08:50 (мск), источник: Nakanune.ru

На Уралмаше в Екатеринбурге ночью сгорели ВАЗ и «Ниссан»

Два автомобиля сгорели сегодня ночью на Уралмаше в Екатеринбурге. ЧП произошло на улице Ильича.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 3 кв.м огнем был поврежден салон автомобиля ВАЗ 2106 и кузов «Ниссан Кашкай». В тушении были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава.

Пожар удалось потушить в час ночи. Причина возгорания выясняется.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

«Прибывшая на место инцидента следственно-оперативная группа осмотрела поврежденный автомобиль. Были организованы все необходимые мероприятия для установления причин и обстоятельств происшествия. Владелица машины пояснила, что транспортным средством не пользуется примерно год, заявление по поводу возгорания женщина пока не подала. Все материалы проверки по данному факту направлены в пожарную часть для проведения пожарно-технической экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили Накануне.RU в УМВД Екатеринбурга.

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