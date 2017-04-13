На северо-западе Челябинска ребёнок поджёг вещи на балконе
Пламя перекинулось на третий этаж.
Пламя перекинулось на третий этаж.
Возгорание на балконе произошло в одной из квартир на
Вчера вечером, 12 апреля, произошёл пожар в доме 24 по улице 40 лет Победы. В девятиэтажном доме загорелись вещи на балконе второго этажа.
«На место прибыли два пожарных подразделения. Пламя перекинулось на балкон третьего этажа, никто не пострадал. По предварительной информации, причиной возгорания стала детская шалость», — рассказывает Маргарита Шигарова.
Напомним, вчера в Челябинске произошёл ещё один пожар, где были эвакуированы 25 человек.