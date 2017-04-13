В Башкирии из-за паводка затопило автомобильную дорогу
ЧП случилось в Баймакском районе столицы.
ЧП случилось в Баймакском районе столицы.
В Башкирии талые воды затопили автомобильную дорогу
Фотографии с места события появились в сети вечером 12 апреля.
— Вот такие у нас дороги. К утру тут точно будет целое озеро, — грустно констатирует автор снимков.
К счастью, предсказание автолюбителя не сбылось — к устранению проблемы подключитилсь местные власти.
— Талая вода накрыла перелилась на 22 километре дороги. Баймакское