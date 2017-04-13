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08:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии из-за паводка затопило автомобильную дорогу

ЧП случилось в Баймакском районе столицы.

В Башкирии талые воды затопили автомобильную дорогу Баймак-Серменеево-Амангильдино.

Фотографии с места события появились в сети вечером 12 апреля.

— Вот такие у нас дороги. К утру тут точно будет целое озеро, — грустно констатирует автор снимков.

К счастью, предсказание автолюбителя не сбылось — к устранению проблемы подключитилсь местные власти.

— Талая вода накрыла перелилась на 22 километре дороги. Баймакское дорожно-строительное управление в срочном порядке провело очистку водоотводов. Сейчас опасность миновала, — рассказали в местном управлении ГИБДД.

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