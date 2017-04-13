В Челябинске во время урока умер молодой физрук
В Челябинске в школе № 28 во время урока скончался учитель физкультуры. Данный факт агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в учебном заведении.
В Челябинске в школе № 28 во время урока скончался учитель физкультуры. Данный факт агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в учебном заведении.
Как рассказывают в соцсетях ученики школы, инцидент произошел во время урока физкультуры в седьмом классе. Учителю было 28 лет, у него осталось двое детей.
Следственными органами по данному факту начата проверка. Подробная информация уточняется.