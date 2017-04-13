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09:02 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске во время урока умер молодой физрук

В Челябинске в школе № 28 во время урока скончался учитель физкультуры. Данный факт агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в учебном заведении.

Как рассказывают в соцсетях ученики школы, инцидент произошел во время урока физкультуры в седьмом классе. Учителю было 28 лет, у него осталось двое детей.

Следственными органами по данному факту начата проверка. Подробная информация уточняется.

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