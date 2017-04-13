Чиновница в Нижнем Тагиле устраивала на работу «мертвые души»

Директор муниципального учреждения «Досуговый центр «Урал» Валентина Берсенева признана виновной по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере), сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что с января 2008 по декабрь 2015 года чиновница фиктивно принимала на работу людей, но свои должностные обязанности они не выполняли. Подложные документы о трудоустройстве передавались в бухгалтерию управления культуры, а «мертвым душам» капала зарплата, которую Берсенева начисляла «третьим лицам» или тратила на хозяйственные нужды центра. В результате городскому бюджету был причинен ущерб в размере свыше 3,5 млн рублей.