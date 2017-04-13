Чиновница в Нижнем Тагиле устраивала на работу «мертвые души»
Фиктивные сотрудники опустошили городской бюджет на 3,5 млн рублей.
Фиктивные сотрудники опустошили городской бюджет на 3,5 млн рублей.
Директор муниципального учреждения «Досуговый центр «Урал» Валентина Берсенева признана виновной по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере), сообщили «АиФ-Урал» в
Установлено, что с января 2008 по декабрь 2015 года чиновница фиктивно принимала на работу людей, но свои должностные обязанности они не выполняли. Подложные документы о трудоустройстве передавались в бухгалтерию управления культуры, а «мертвым душам» капала зарплата, которую Берсенева начисляла «третьим лицам» или тратила на хозяйственные нужды центра. В результате городскому бюджету был причинен ущерб в размере свыше 3,5 млн рублей.
Подсудимая вину свою полностью признала, пояснив, что преступление она совершила