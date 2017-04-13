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09:17 (мск), источник: Volga News

В гаражах тольяттинского ГСК обнаружены тела двух мужчин, отравившихся выхлопными газами

Спасатели Центра гражданской защиты Тольятти обнаружили в гаражах ГСК «Подснежник» тела двух мужчин, сообщает в своем аккаунте в соцсети глава ведомства Андрей Дербенев.

«За прошедшие сутки спасатели отработали два вызова связанные с гибелью автовладельцев в гаражах. В обоих случаях спасатели были вызваны в ГСК, где в закрытых боксах были заведенные машины, а водители никак не реагировали на стук в двери. После вскрытия гаражей в ГСК “Подснежник” и “Люкс” в боксах были обнаружены погибшие водители 1985 и 1983 гр. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления выхлопными газами», — пишет Андрей Дербенев.

По его словам, такие случаи как правило часто происходят осенью и весной, когда автовладельцы занимаются ремонтными работами в своих гаражах, нарушая правила личной безопасности.

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