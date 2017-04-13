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10:09 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Приморские школьники спасли посёлок от пожара

Трое школьников из Приморского края, которые помогли отстоять от огня посёлок, получили грамоты МЧС и подарки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Героями стали ученики 4−6 классов средней школы № 15, расположенной в селе Штыково. Первого апреля на склоне сопки рядом с посёлком загорелась сухая трава. Огонь начал быстро распространяться, подступая к жилым домам.

Школьники оперативно вызвали пожарных и бросились сами тушить огонь, сбивая пламя ветками и палками. Ребята смогли сдержать пламя до прибытия пожарных, что отвело угрозу пожара от населенного пункта, отметили в пресс-службе.

Приморский край — один из трёх регионов Дальнего Востока, где сейчас полыхают лесные пожары. В Дальневосточном федеральном округе с начала пожароопасного сезона сгорело 40,2 тыс. гектаров, что в 7 раз больше аналогичных показателей прошлого года.

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