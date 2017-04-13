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09:41 (мск), источник: СуперОмск

Омская полиция ищет пропавших братьев-близнецов

Сегодня ночью в пункт полиции «Первокирпичный» УМВД России по городу Омску поступило сообщение о розыске несовершеннолетних подростков.

Ивановы Валерий и Виталий 2001 года рождения ушли из дома, расположенного в СНТ «Учитель», днем 12 апреля. С заявлением в полицию обратилась мама мальчиков.

Приметы Валерия: на вид 16 лет, рост 170−175 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, смуглая кожа. Был одет в серую олимпийку с белыми лампасами на рукавах, спортивные черные брюки с белыми лампасами, черные кроссовки. При себе имеет черную сумку.

Приметы Виталия совпадают, с разницей в том, что на парне была черная олимпийка с белыми лампасами на рукавах, и он хромает на правую ногу.

Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, а также наружные службы полиции ведут поиски школьников, опрашивая знакомых, проверяя вокзалы, крупные торговые центры, компьютерные клубы.

Полиция просит тех, кто располагает информацией о местонахождении Валерия и Виталия, позвонить в полицию по телефонам: 61−04−04 или 02.

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