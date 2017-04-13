Омская полиция ищет пропавших братьев-близнецов

Ивановы Валерий и Виталий 2001 года рождения ушли из дома, расположенного в СНТ «Учитель», днем 12 апреля. С заявлением в полицию обратилась мама мальчиков.

Приметы Валерия: на вид 16 лет, рост 170−175 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, смуглая кожа. Был одет в серую олимпийку с белыми лампасами на рукавах, спортивные черные брюки с белыми лампасами, черные кроссовки. При себе имеет черную сумку.

Приметы Виталия совпадают, с разницей в том, что на парне была черная олимпийка с белыми лампасами на рукавах, и он хромает на правую ногу.