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09:55 (мск), источник: РИА Новости

Усманов подал в суд на Навального

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному и возглавляемому им Фонду борьбы с коррупцией поступил в Люблинский суд Москвы.

Источник: РИА "Новости"

На сайте суда говорится, что заявление уже зарегистрировано. Дата первого заседания пока неизвестна.

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О планах Усманова подать в суд на Навального стало известно накануне. По словам бизнесмена, оппозиционер «перешел красную линию», обвинив его в коррупционных связях с премьер-министром Дмитрием Медведевым, теневых схемах получения прибыли и «ограблении» своих же сотрудников, якобы работающих за копейки.

В ФБК в ответ заявили, что «будут рады» встретиться с юристами миллиардера в суде.

Опрошенные РИА Новости адвокаты ранее согласились, что Усманов, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. Они отметили, что, судя по опубликованным в СМИ данным, ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке, о которой идет речь в фильме Навального, действительно нет.

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