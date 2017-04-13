Усманов подал в суд на Навального

На сайте суда говорится, что заявление уже зарегистрировано. Дата первого заседания пока неизвестна.

О планах Усманова подать в суд на Навального стало известно накануне. По словам бизнесмена, оппозиционер «перешел красную линию», обвинив его в коррупционных связях с премьер-министром Дмитрием Медведевым, теневых схемах получения прибыли и «ограблении» своих же сотрудников, якобы работающих за копейки.

В ФБК в ответ заявили, что «будут рады» встретиться с юристами миллиардера в суде.

Опрошенные РИА Новости адвокаты ранее согласились, что Усманов, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. Они отметили, что, судя по опубликованным в СМИ данным, ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке, о которой идет речь в фильме Навального, действительно нет.