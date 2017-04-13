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16:06 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде колледж получил штраф за нецелевое расходование средств

Волгоградский колледж управления и новых технологий оштрафовали на 27 755 рублей за нецелевое использование бюджетных средств.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, прокуратура выявила нецелевое расходование денег в ходе проверки.

В прокуратуре также добавляют, что образовательное учреждение потратило более 500 000 рублей, выделенных ему из областного бюджета.

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