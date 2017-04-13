В Волгограде колледж получил штраф за нецелевое расходование средств

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, прокуратура выявила нецелевое расходование денег в ходе проверки.

В прокуратуре также добавляют, что образовательное учреждение потратило более 500 000 рублей, выделенных ему из областного бюджета.