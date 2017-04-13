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10:10 (мск), источник: "Российская газета"

Избиением участкового врача в Челябинске займется СК

К расследованию нападения на участкового терапевта в Челябинске подключились следователи СК.

По предварительной информации, у пострадавшей диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы, сообщили в четверг в следственном ведомстве региона.

— По информации СМИ, хозяин одной из квартир на северо-западе Челябинска причинил телесные повреждения женщине-участковому терапевту, которая приехала по вызову к его дочери, — сообщил представитель СК региона Владимир Шишков. — По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Добавим, что со слов потерпевшей, гнев хозяина квартиры вызвала просьба надеть намордник на находившуюся в прихожей собаку породы алабай или закрыть ее в другой комнате. Выполнить эту просьбу мужчина отказался, после чего грубо выпихнул терапевта на лестничную клетку.

Выяснением обстоятельств конфликта уже занимается полиция. Ход и результаты проверки взял на контроль руководитель следственного управления региона, отметили в СК.

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