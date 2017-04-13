Избиением участкового врача в Челябинске займется СК
К расследованию нападения на участкового терапевта в Челябинске подключились следователи СК.
К расследованию нападения на участкового терапевта в Челябинске подключились следователи СК.
По предварительной информации, у пострадавшей диагностированы закрытая
— По информации СМИ, хозяин одной из квартир на
Добавим, что со слов потерпевшей, гнев хозяина квартиры вызвала просьба надеть намордник на находившуюся в прихожей собаку породы алабай или закрыть ее в другой комнате. Выполнить эту просьбу мужчина отказался, после чего грубо выпихнул терапевта на лестничную клетку.
Выяснением обстоятельств конфликта уже занимается полиция. Ход и результаты проверки взял на контроль руководитель следственного управления региона, отметили в СК.