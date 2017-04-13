Группу киберпреступников задержали в Нижегородской области

В Нижегородской области задержана группа преступников, которая совершала кибератаки на государственные и коммерческие предприятия, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления “К” МВД России совместно с оперативниками отдела “К” ГУ МВД России по Нижегородской области и УФСБ России по Нижегородской области пресечена деятельность злоумышленников, осуществлявших несанкционированный доступ к компьютерам руководителей крупных государственных и коммерческих организаций с целью получения конфиденциальной информации», — говорится в сообщении И. Волк.

Сотрудники полиции изъяли более 100 компьютеров, сетевое и серверное оборудование, носители информации, которые доказывают причастность задержанных к совершению преступлений.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).