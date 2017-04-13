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10:13 (мск), источник: УНИАН

Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов в результате взрывов на складах под Харьковом — нардеп

Председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский рассказал о потерях из-за пожара на арсенале в Балаклее.

Источник: УНИАН

«В чем трагедия в Балаклее? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на 1 млрд долларов боеприпасов. Это недопустимо, потому что мы не такая богатая страна, которая может себе допустить», — сообщил он в эфире 5 канала.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.

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