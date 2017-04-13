Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов в результате взрывов на складах под Харьковом — нардеп
Председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский рассказал о потерях
Председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский рассказал о потерях
«В чем трагедия в Балаклее? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на 1 млрд долларов боеприпасов. Это недопустимо, потому что мы не такая богатая страна, которая может себе допустить», — сообщил он в эфире 5 канала.
Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал.