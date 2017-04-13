В Красноармейском районе из-за ДТП с маршруткой встали трамваи
Движение рельсового электротранспорта на юге Волгограда остановилось 13 апреля в самый
Движение рельсового электротранспорта на юге Волгограда остановилось 13 апреля в самый
Произошла около 8 часов утра на остановке «Юбилейный». Водитель маршрутного такси № 83 врезался в трамвай.
— Движение на линии было нарушено примерно на полчаса, прокомментировали МУП «Метроэлектротранс». — Сейчас движение полностью восстановлено.
По факту ДТП проводится проверка. К счастью, пострадавших среди пассажиров обоих транспортных средств нет.