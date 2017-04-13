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10:45 (мск), источник: РИАЦ

В Красноармейском районе из-за ДТП с маршруткой встали трамваи

Движение рельсового электротранспорта на юге Волгограда остановилось 13 апреля в самый час-пик.

Произошла около 8 часов утра на остановке «Юбилейный». Водитель маршрутного такси № 83 врезался в трамвай.

— Движение на линии было нарушено примерно на полчаса, прокомментировали МУП «Метроэлектротранс». — Сейчас движение полностью восстановлено.

По факту ДТП проводится проверка. К счастью, пострадавших среди пассажиров обоих транспортных средств нет.

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