Оппозиционер Мальцев задержан в рамках дела о применении насилия к представителю власти

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Задержание в Саратове оппозиционера Вячеслава Мальцева связано с расследованием уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Мальцев задержан в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (“Применение насилия в отношении представителя власти”) после несанкционированной акции 26 марта на Тверской улице в Москве», — сказал собеседник агентства, отметив, что именно в связи с расследованием этого дела в квартире Мальцева были проведены обыски.

В Басманном суде Москвы ТАСС подтвердили, что 11 апреля было удовлетворено ходатайство следствия о проведении обыска в квартире Мальцева. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов, помимо Мальцева, в Москве был задержан сопредседатель партии националистов Иван Белецкий.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

26 марта во время несанкционированной акции оппозиции в Москве тяжелую черепно-мозговую травму получил сотрудник полиции. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 213 («Хулиганство»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным департамента региональной безопасности Москвы, 26 марта в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны более 600 человек. Ранее организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино. В итоге оппозиционные организации провели свою акцию в центре Москвы. Правительством Москвы она не была согласована.