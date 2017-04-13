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12:30 (мск), источник: ТАСС

Оппозиционер Мальцев задержан в рамках дела о применении насилия к представителю власти

Как сообщил пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов, помимо Вячеслава Мальцева, в Москве был задержан сопредседатель партии националистов Иван Белецкий.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Задержание в Саратове оппозиционера Вячеслава Мальцева связано с расследованием уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Мальцев задержан в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (“Применение насилия в отношении представителя власти”) после несанкционированной акции 26 марта на Тверской улице в Москве», — сказал собеседник агентства, отметив, что именно в связи с расследованием этого дела в квартире Мальцева были проведены обыски.

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В Басманном суде Москвы ТАСС подтвердили, что 11 апреля было удовлетворено ходатайство следствия о проведении обыска в квартире Мальцева. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов, помимо Мальцева, в Москве был задержан сопредседатель партии националистов Иван Белецкий.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

26 марта во время несанкционированной акции оппозиции в Москве тяжелую черепно-мозговую травму получил сотрудник полиции. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 213 («Хулиганство»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным департамента региональной безопасности Москвы, 26 марта в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны более 600 человек. Ранее организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино. В итоге оппозиционные организации провели свою акцию в центре Москвы. Правительством Москвы она не была согласована.

Комментарии
4
максим !!!
Очередной бандитский налет на оппозицию ! спасибо что хоть не пулю в спину ему пустили ! ps похоже фраза если не "путин то кто " действительно становится риторической все альтернативы либо убиты,либо посажены ,либо в бегах !
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serguey andreev
Усманов - путинская сволочь. Скупил все соцсети, чтобы рот заткнуть оппозициии
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максим !!!
ДК думаешь и тебе место в трудовом лагере не заготовят ..??? когда маховик репрессий раскручивается под одну гребенку попадают все подряд и таких как ты в числовом выражении под эти жернова попадает не меньше
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