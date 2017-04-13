На новосибирской трассе «ВАЗ» смяло в «гармошку» после ДТП: водитель погиб

Авария произошла 12 апреля в 14.50 на 145-м километре трассы К-19Р «Ленинск-Кузнецк». Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2106», двигался в сторону Новосибирска.

По неясной причине он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ивеко-Дейли».

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» — 27-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, водитель второго автомобиля получил травмы. .

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.