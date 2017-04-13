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10:56 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Анапе маршрутка врезалась в дом

В Анапе 12 апреля на пересечении улиц Самбурова и Черноморской произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

Как утверждают очевидцы в соцсетях, легковой автомобиль Chery не пропустил Hyundai. Машины столкнулись, после чего маршрутка врезалась в угол жилого дома. От удара пассажирские кресла в Hyundai сорвало с креплений. Местные жители говорят, что на этом перекрестке подобные ДТП происходят почти каждую неделю.

По предварительным данным, в маршрутке находились 11 человек. Двоих доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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