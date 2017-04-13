Экс-глава Марий Эл задержан по подозрению в получении взятки

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ задержал экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова, подозреваемого по делу о получении взятки. Об этом ТАСС сообщил адвокат другого фигуранта дела — предпринимателя Николая Кривашина — Игорь Трунов.

По словам адвоката, уголовное дело о покушении на получение взятки было возбуждено СК РФ 12 апреля. Маркелову вменяется покушение на получение взятки, двух других фигурантов дела — предпринимателя Николая Кривашина и главу местного телеканала «Регион 12» Марию Кожевникову.

Трунов отметил, что Кривашин пока не задержан, так как находится за границей. Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»), ч. 5 ст. 291 («Дача взятки в особо крупном размере») и ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве»).

По мнению адвоката, Маркелова в ближайшее время доставят в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

6 апреля президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Маркелова от должности главы Марий Эл. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья, экс-заместитель полпреда президента в ПФО и бывший сенатор Александр Евстифеев. 7 апреля источник в правительстве республики сообщил, что Маркелов хотел бы продолжить свою деятельность в Совете Федерации.

Маркелов впервые был избран главой Республики Марий Эл в январе 2001 года, в 2004 году при поддержке «Единой России» переизбран на второй срок, в 2009 году парламент республики на внеочередной сессии утвердил его на третий срок. 14 января 2015 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона до выборов. 13 сентября 2015 года переизбран главой республики по итогам первого тура выборов.