В Минске задержан № 11 из списка самых влиятельных бизнесменов
МИНСК, 13 апр — Sputnik. Белорусские СМИ сообщили о задержании одного из крупнейших бизнесменов страны Виталия Арбузова по подозрению в неуплате налогов.
МИНСК, 13 апр — Sputnik. Белорусские СМИ сообщили о задержании одного из крупнейших бизнесменов страны Виталия Арбузова по подозрению в неуплате налогов.
«Арбузова задержали в среду. О том, что к нему были вопросы у правоохранительных органов, было известно еще в прошлом году, он
По информации второго источника ресурса, дело в отношении руководителя холдинга Fenox Global Group ведет Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Статья 243 — Уклонение от уплаты сумм налогов. В правоохранительных органах пока эту информацию не комментируют.
Виталий Арбузов — владелец холдинга Fenox Global Group, который занимается производством и продажей автокомпонентов для российских и европейских автопроизводителей. В его активах, помимо доли в СП ЗАО «Юнисон», также зарегистрированная в США венчурная компания Fenox Venture Capital.