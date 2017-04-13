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10:43 (мск), источник: Sputnik.by

В Минске задержан № 11 из списка самых влиятельных бизнесменов

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Белорусские СМИ сообщили о задержании одного из крупнейших бизнесменов страны Виталия Арбузова по подозрению в неуплате налогов.

Источник: Sputnik.by

«Арбузова задержали в среду. О том, что к нему были вопросы у правоохранительных органов, было известно еще в прошлом году, он какое-то время не появлялся в стране, но потом, кажется, все решилось. Оказалось, не все», — сообщает в четверг портал tut.by со ссылкой на свой источник.

По информации второго источника ресурса, дело в отношении руководителя холдинга Fenox Global Group ведет Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Статья 243 — Уклонение от уплаты сумм налогов. В правоохранительных органах пока эту информацию не комментируют.

Виталий Арбузов — владелец холдинга Fenox Global Group, который занимается производством и продажей автокомпонентов для российских и европейских автопроизводителей. В его активах, помимо доли в СП ЗАО «Юнисон», также зарегистрированная в США венчурная компания Fenox Venture Capital.

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