Водитель внедорожкика Lexus чуть не сбил людей на набережной (видео)

Вечером 12 апреля на набережной около Речного вокзала водитель внедорожкика Lexus LX570 ездил по тротуару, на котором было много пешеходов. Водитель вел себя агрессивно и чуть не сбил людей.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины произошедшего.

«Если будет достаточно оснований, то водитель данного автомобиля будет привлечён к административной ответственности». — говорится в сообщении.