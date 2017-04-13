Водитель внедорожкика Lexus чуть не сбил людей на набережной (видео)
Вечером 12 апреля на набережной около Речного вокзала водитель внедорожкика Lexus LX570 ездил по тротуару и чуть не сбил пешеходов, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
Вечером 12 апреля на набережной около Речного вокзала водитель внедорожкика Lexus LX570 ездил по тротуару и чуть не сбил пешеходов, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
Вечером 12 апреля на набережной около Речного вокзала водитель внедорожкика Lexus LX570 ездил по тротуару, на котором было много пешеходов. Водитель вел себя агрессивно и чуть не сбил людей.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины произошедшего.
«Если будет достаточно оснований, то водитель данного автомобиля будет привлечён к административной ответственности». — говорится в сообщении.