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11:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водитель внедорожкика Lexus чуть не сбил людей на набережной (видео)

Вечером 12 апреля на набережной около Речного вокзала водитель внедорожкика Lexus LX570 ездил по тротуару и чуть не сбил пешеходов, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Источник: Вести - Новосибирск

Вечером 12 апреля на набережной около Речного вокзала водитель внедорожкика Lexus LX570 ездил по тротуару, на котором было много пешеходов. Водитель вел себя агрессивно и чуть не сбил людей.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины произошедшего.

«Если будет достаточно оснований, то водитель данного автомобиля будет привлечён к административной ответственности». — говорится в сообщении.

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