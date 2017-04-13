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11:02 (мск), источник: VN.ru

Глава сельсовета попалась на взятке в 15 тысяч рублей

Глава администрации одного из сельсоветов в Каргатском районе Новосибирской области предложила сотруднику полиции взятку в 15 тысяч рублей. По ее предложению, за эти деньги нужно закрыть глаза на нарушения финансово-хозяйственной деятельности на территории вверенного ей сельсовета.

Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 46-летней главы сельского совета Каргатского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).

По версии следствия, в декабре 2016 года — январе 2017 года сотрудники межмуниципального отдела полиции «Каргатский» в связи с поступившей им информацией об имеющихся в одной из администраций сельского совета нарушениях финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке проводили проверку деятельности исполнительного органа соответствующего муниципалитета.

При проведении проверки на имя главы сельского совета полицейские направили запрос о предоставлении документации. К установленному сроку глава сельской администрации запрашиваемые документы не предоставила. При этом, прибыв 20 января 2017 года в служебный кабинет проводившего проверку оперуполномоченного органа внутренних дел, глава администрации попросила полицейского скрыть нарушения деятельности возглавляемого ею органа. Как утверждала глава, эти факты могут быть выявлены в ходе проверки, и просила не сообщать в администрацию Каргатского района о неисполнении ею требования о предоставлении служебных документов, не инициировать вопрос о привлечении ее к административной ответственности за неисполнение законного требования о предоставлении документов. Высказав указанную просьбу, женщина, действуя с целью передачи сотруднику полиции взятки за то, чтобы тот выполнил просьбу, положила на рабочий стол полицейского под клавиатуру компьютера 15 000 рублей.

В то же время работник органа внутренних дел от получения незаконного вознаграждения отказался и сообщил о склонении его к совершению коррупционного правонарушения своему руководству и в органы Следственного комитета РФ.

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