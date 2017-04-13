В Омске студентка отдала мошеннице золото на 60 тысяч за «снятие порчи»

18-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что на ул. Суровцева к ней подошла незнакомая женщина с ребенком. Мошенница заговорила студентку и убедила, что на нее и ее родных навели порчу. Для проведения очищающего обряда она попросила принести из дома все золотые украшения. Так доверчивая девушка отдала злоумышленнице два кулона, пять колец, цепочку, жемчужные серьги и браслет. Мошенница изобразила магический ритуал и вернула студентке сверток, в котором оказались камни.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают злоумышленницу. Подозреваемой от 30 до 35 лет, рост 170 см, худая, с темными глазами, крупным носом и темно-коричневыми волосами. Женщина была в белой куртке и темно-синих джинсах, при себе имела черную лаковую сумку.