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10:56 (мск), источник: СуперОмск

В Омске появились лжеоплотовцы

По Левобережью начали расходиться листовки, где омичей якобы от имени общественной организации «Оплот», предостерегают от вступления в секту или запрещенную религиозную организацию.

Известно, что листовки начали распространяться неизвестными лицами 9 апреля по адресу: ул. Туполева, д. 3, корп. 1.

В «Оплоте» официально заявили, что к распространяемым материалам не имеют никакого отношения. Общественники обратились в полицию с целью установить тех, кто распространяет фейковые листовки.

«Омская региональная общественная организация содействия развитию гражданского общества “Оплот” не имеет никакого отношения к распространению указанных информационных материалов. По указанному факту ОРОО “Оплот” обратилась в УМВД России по Омской области с требованием провести расследование, в ходе которого установить лиц, распространяющих информационные материалы от имени ОРОО “Оплот”, и дать юридическую оценку указанным действиям», — говорится в официальном обращении этой общественной организации.

Не исключено, что обьявление могло пойти от недобросовестных коммунальщиков или иных не чистых на руку структур, с которыми результативно борется «Оплот».

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