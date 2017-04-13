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10:56 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии следователи ищут пропавшего без вести 19-летнего Ожегова Никиту

В Башкирии Следственный комитет разыскивает 19-летнего Ожегова Никиты Олеговича.

По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает ведомство.

Сообщается, что 25 декабря прошлого года Никита вышел из дома в Уфе по адресу Королева, 15, и пропал. С тех пор о нем ничего не известно.

Приводятся приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза, прямой нос, пухлые губы, имеется родинка над губой. Был одет в болоньевую в темно-синюю клетку куртку, вязаную черную шапку, синие джинсы, черные с белыми полосками кроссовки. При себе имел матерчатую черную наплечную сумку.

Всех, кто владеет информацией, которая могла бы помочь в розыске Никиты, просят сообщить по телефонам: 02, следственный отдел — 8 (347) 248−45−77, дежурная служба — 8 (347) 251−75−07, или по телефону доверия 8 (347) 251−62−51.

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