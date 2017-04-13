В Башкирии следователи ищут пропавшего без вести 19-летнего Ожегова Никиту
В Башкирии Следственный комитет разыскивает 19-летнего Ожегова Никиты Олеговича.
В Башкирии Следственный комитет разыскивает 19-летнего Ожегова Никиты Олеговича.
По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает ведомство.
Сообщается, что 25 декабря прошлого года Никита вышел из дома в Уфе по адресу Королева, 15, и пропал. С тех пор о нем ничего не известно.
Приводятся приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза, прямой нос, пухлые губы, имеется родинка над губой. Был одет в болоньевую в
Всех, кто владеет информацией, которая могла бы помочь в розыске Никиты, просят сообщить по телефонам: 02, следственный отдел —