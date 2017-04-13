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11:15 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани из-за женской сумки эвакуировали магазин «Декатлон»

В Казани накануне около 16 часов эвакуировали магазин спортивных товаров «Декатлон» на улице Ибрагимова, это произошло из-за подозрительной сумки. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

 — Сотрудники магазина нашли женскую сумку, было принято решение эвакуировать магазин, в котором находилось около 60 человек, — рассказали ProKazan.ru.

Однако еще до приезда полицейских владелица сумки была установлена, в самой сумке также не оказалось ничего подозрительного.

Магазин возобновил работу.

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