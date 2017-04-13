В Казани из-за женской сумки эвакуировали магазин «Декатлон»
В Казани накануне около 16 часов эвакуировали магазин спортивных товаров «Декатлон» на улице Ибрагимова, это произошло
В Казани накануне около 16 часов эвакуировали магазин спортивных товаров «Декатлон» на улице Ибрагимова, это произошло
— Сотрудники магазина нашли женскую сумку, было принято решение эвакуировать магазин, в котором находилось около 60 человек, — рассказали ProKazan.ru.
Однако еще до приезда полицейских владелица сумки была установлена, в самой сумке также не оказалось ничего подозрительного.
Магазин возобновил работу.