В Казани из-за женской сумки эвакуировали магазин «Декатлон»

— Сотрудники магазина нашли женскую сумку, было принято решение эвакуировать магазин, в котором находилось около 60 человек, — рассказали ProKazan.ru.

Однако еще до приезда полицейских владелица сумки была установлена, в самой сумке также не оказалось ничего подозрительного.

Магазин возобновил работу.