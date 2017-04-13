В Новороссийске в автомобиле нашли 36 кг кокаина
В Новороссийске сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки наркотиков.
В Новороссийске сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки наркотиков.
На стационарном посту весового контроля в поселке Владимировка стражи порядка заметили подозрительный автомобиль Skoda с номерами
По оценке экспертов, стоимость партии на черном рынке составляет около 300 млн рублей. В отношении гражданина, который перевозил наркотики, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ.