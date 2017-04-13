В Новороссийске в автомобиле нашли 36 кг кокаина

На стационарном посту весового контроля в поселке Владимировка стражи порядка заметили подозрительный автомобиль Skoda с номерами Санкт-Петербурга. Во время осмоитра машины там нашли тайник, внутри которого были брикеты с неустановленным веществом. Экспертиза показала, что в машине везли 36 кг кокаина, сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

По оценке экспертов, стоимость партии на черном рынке составляет около 300 млн рублей. В отношении гражданина, который перевозил наркотики, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ.