В центре Омска прорвало трубу: из-под земли вырвался мощный фонтан воды
На месте аварии уже работают сотрудники «ОмскВодоканала» — рабочие устраняют последствия аварии.
На месте аварии уже работают сотрудники «ОмскВодоканала» — рабочие устраняют последствия аварии.
Авария на водроводе в центре Омска. На улице Лермонтова рядом с трамвайной остановкой «улица 9-ая линия»
На этом месте работал экскаватор, когда вдруг
Буквально за несколько секунд вода разлилась повсюду и затопила трамвайные пути, проезжую часть на улице Лермонтова, а также ближайшие участки частного сектора.
Инцидент произошел сегодня около 10:30. Как пояснили в «ОмскВодоканале» порталу Om1.ru, около дома № 138 по улице Лермонтова были повреждены сети водопровода диаметром 800 мм. Не исключено, что водопровод повредил работавший экскаватор.
«ОмскВодоканал» уже отреагировал на происшествие. В организации заверили: сотрудники прикладывают все усилия для того, чтобы оперативно устранить последствия инцидента и просят омичей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Галим Шамсутдинов, директор по производству ОАО «ОмскВодоканал»:
— На место повреждения были оперативно направлены три бригады слесарей