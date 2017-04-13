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11:18 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска прорвало трубу: из-под земли вырвался мощный фонтан воды

На месте аварии уже работают сотрудники «ОмскВодоканала» — рабочие устраняют последствия аварии.

Авария на водроводе в центре Омска. На улице Лермонтова рядом с трамвайной остановкой «улица 9-ая линия» из-под земли забил огромный фонтан воды высотой в несколько этажей. Впечатляющий видеоролик можно увидеть в паблике «Омск Live».

На этом месте работал экскаватор, когда вдруг из-под земли поднялась вода.

Буквально за несколько секунд вода разлилась повсюду и затопила трамвайные пути, проезжую часть на улице Лермонтова, а также ближайшие участки частного сектора.

Инцидент произошел сегодня около 10:30. Как пояснили в «ОмскВодоканале» порталу Om1.ru, около дома № 138 по улице Лермонтова были повреждены сети водопровода диаметром 800 мм. Не исключено, что водопровод повредил работавший экскаватор.

«ОмскВодоканал» уже отреагировал на происшествие. В организации заверили: сотрудники прикладывают все усилия для того, чтобы оперативно устранить последствия инцидента и просят омичей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Галим Шамсутдинов, директор по производству ОАО «ОмскВодоканал»:

 — На место повреждения были оперативно направлены три бригады слесарей аварийно-восстановительных работ, пять единиц спецтехники. В настоящее время сотрудники «ОмскВодоканала» проводят отключение абонентов, приступают к земляным работам, откачивают воду в районе повреждения трубопровода. В компании пояснили: на некоторое время дома в округе останутся без воды. В микрорайон привезут питьевую воду: горожане могут найти машину с водой на пересечении улиц Звездова и 4-ая Линия.

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