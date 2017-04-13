В центре Омска прорвало трубу: из-под земли вырвался мощный фонтан воды

Авария на водроводе в центре Омска. На улице Лермонтова рядом с трамвайной остановкой «улица 9-ая линия» из-под земли забил огромный фонтан воды высотой в несколько этажей. Впечатляющий видеоролик можно увидеть в паблике «Омск Live».

На этом месте работал экскаватор, когда вдруг из-под земли поднялась вода.

Буквально за несколько секунд вода разлилась повсюду и затопила трамвайные пути, проезжую часть на улице Лермонтова, а также ближайшие участки частного сектора.

Инцидент произошел сегодня около 10:30. Как пояснили в «ОмскВодоканале» порталу Om1.ru, около дома № 138 по улице Лермонтова были повреждены сети водопровода диаметром 800 мм. Не исключено, что водопровод повредил работавший экскаватор.