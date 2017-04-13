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11:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии при пожаре в квартире погибли пенсионерка и ее сын

УФА, 13 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. При пожаре в Салавате погибли два человека.

Возгорание произошло накануне вечером в трехкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома на улице Уфимской, сообщили в ГУ МЧС по РБ. Из зоны задымления по лестничным маршам были эвакуированы пять человек. Спасти жизнь 86-летней хозяйки и ее 53-летнего сына не удалось — они погибли от отравления угарным газом.

Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении, уточняет Следственный комитет по региону. Организована доследственная проверка.

В Главном управлении МЧС России по РБ напомнили, что при первых признаках пожара (запах гари, пламя, дым) необходимо изолировать горящее помещение от других — закрыть все окна и двери — и немедленно сообщить о случившемся с мобильного телефона по номеру «101». Самостоятельное тушение пожара допускается только в начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен и к нему можно безопасно подойти без средств защиты органов дыхания на расстояние подачи огнетушительных веществ.

К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, пожарные краны, кошмы (плотная грубошерстная ткань), ящики с песком, бочки с водой.

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