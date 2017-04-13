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12:35 (мск), источник: Новый Калининград

Двух мужчин осудили на 16 лет за избиение и ограбление калининградца

К 16 годам приговорили двух калининградцев, которые в сентябре прошлого года ограбили квартиру жителя областного центра. К такому решению пришел Московский районный суд, рассмотрев все обстоятельства дела.

Источник: Новый Калининград

В ходе слушаний было установлено, что подсудимые ночью 17 сентября проникли в квартиру на ул. Ольштынской, избили ее хозяина и, угрожая ножом, похитили два мобильных телефона, деньги, продукты на общую сумму 20 564 рубля. Позже мужчины были задержаны.

Суд, оценив совокупность собранных доказательств, квалифицировал совершенное мужчинами преступление как разбойное нападение по ч. 3 ст. 162 УК РФ и признал их виновными.

При вынесении приговора суд счел смягчающими обстоятельствами явку с повинной, состояние здоровья, частичное возмещение ущерба, нахождении у одного из подсудимых на иждивении супруги.

В итоге приговором Московского районного суда подсудимые были приговорены к 8 годам 6 месяцам и 7 годам и 6 месяцам соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом постановлено взыскать с подсудимых в пользу потерпевшего в счет возмещения ущерба 6824 рубля, а также компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.

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