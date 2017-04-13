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13:34 (мск), источник: АиФ Калининград

Две бригады «черных копателей» попались на добыче янтаря под Зеленоградском

Две бригады «черных копателей» попались на незаконной добыче янтаря под Зеленоградском, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Янтарь-сырец пятеро мужчин пытались выкопать лопатами в районе поселка Сосновка и Надеждино.

«Еще троих копателей задержали сотрудники уголовного розыска и регионального пограничного управления ФСБ России на берегу карьера в поселке Синявино Янтарного округа. У нелегальных старателей изъяли две мотопомпы», — сообщили в МВД.

Мужчинам за самовольную добычу янтаря придется заплатить штраф — от 3 до 5 тысяч рублей.

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