Две бригады «черных копателей» попались на добыче янтаря под Зеленоградском
Две бригады «черных копателей» попались на незаконной добыче янтаря под Зеленоградском, сообщает
Две бригады «черных копателей» попались на незаконной добыче янтаря под Зеленоградском, сообщает
«Еще троих копателей задержали сотрудники уголовного розыска и регионального пограничного управления ФСБ России на берегу карьера в поселке Синявино Янтарного округа. У нелегальных старателей изъяли две мотопомпы», — сообщили в МВД.
Мужчинам за самовольную добычу янтаря придется заплатить штраф — от 3 до 5 тысяч рублей.