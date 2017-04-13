Горе-сын в Иркутской области убил свою мать и ограбил дом
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
28-летний мужчина до смерти забил свою мать и затем похитил из дома имущество в
11 апреля в дежурную часть МО МВД России «Усольский» поступило сообщение от мужчины о том, что его сосед с телевизором в руках спускается на связанных между собой простынях из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже дома. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж
«По версии следствия, днем 11 апреля 28-летний мужчина причинил матери множественные телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Затем он похитил имущество и покинул место происшествия через окно. По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками полиции», — отметили в ведомстве.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.