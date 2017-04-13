Горе-сын в Иркутской области убил свою мать и ограбил дом

28-летний мужчина до смерти забил свою мать и затем похитил из дома имущество в Усолье-Сибирском Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

11 апреля в дежурную часть МО МВД России «Усольский» поступило сообщение от мужчины о том, что его сосед с телевизором в руках спускается на связанных между собой простынях из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже дома. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж патрульно-постовой службы полиции. По приезду сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире тело 52-летней женщины с признаками насильственной смерти.

«По версии следствия, днем 11 апреля 28-летний мужчина причинил матери множественные телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Затем он похитил имущество и покинул место происшествия через окно. По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками полиции», — отметили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.