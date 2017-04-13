Безработный астанчанин сел в тюрьму, чтобы не сидеть на шее у мамы

Взрывное устройство не нашли, а вот лжетеррориста задержали. Мотивы его поступка удивили даже бывалых оперативников, пишет «Время».

Как выяснилось, к своим почти 30 годам мужчина не добился ничего. Потеряв очередную работу, был вынужден жить на средства матери. Этот факт крайне угнетал его.

И вот 23 ноября Дуйсеков решил покончить с «паразитической» жизнью оригинальным способом. Мужчина нашел в Интернете телефон доверия департамента КНБ по Астане. Подумал пару часов, вышел на улицу и позвонив со своего мобильного, сообщил о бомбе.

Естественно, операция по поиску взрывчатки заняла не один час, принеся немалые убытки магазинам и затраты силовикам. В это время сотрудники ДКНБ определили номер телефона лжетеррориста. Кенеса Дуйсекова задержали в тот же день.

Во время допроса он сознался в содеянном и рассказал о своих мотивах. Услышанное следователей поразило.

Мужчина заявил, что не в силах больше жить за счет средств матери, поскольку не может найти работу, имеет проблемы со здоровьем и вообще не реализовал себя как взрослый человек. Поэтому он решил, что, попав в тюрьму, перестанет быть обузой для своей семьи.

В то время в Казахстане разразился скандал вокруг карагандинского учителя Юрия Пака, осужденного за лжетерроризм. Видимо, услыхав эту историю, Дуйсеков и решил, что сообщение о бомбе — самый быстрый и безвредный способ попасть в тюрьму.

В суде мужчина вину признал и раскаялся. Своей начальной цели он все же достиг. Дуйсекова приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.