В Челябинске на тротуар рухнула кирпичная стена

13 апреля 2017 года в Челябинске в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы 40 лет Октября рухнула кирпичная стена гаражных боксов. Кладка упала на тротуар. К счастью, в момент происшествия прохожих там не было.

Как рассказал «Уралинформбюро» первый заместитель главы Трактрозаводского района Петр Антипин, гаражные боксы сдавались в аренду и использовались в качестве складов. Их владельцем является ООО «Венера», по всей видимости, предприниматели ненадлежащим образом содержали объекты. Местные власти уже связались с представителями компании.

«Сейчас место оцеплено. После обеда будут предприниматься меры по вывозу обломков. Затем стена будет укрепляться», — пояснил Антипин.