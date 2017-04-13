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11:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске на тротуар рухнула кирпичная стена

Гаражных боксов.

13 апреля 2017 года в Челябинске в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы 40 лет Октября рухнула кирпичная стена гаражных боксов. Кладка упала на тротуар. К счастью, в момент происшествия прохожих там не было.

Как рассказал «Уралинформбюро» первый заместитель главы Трактрозаводского района Петр Антипин, гаражные боксы сдавались в аренду и использовались в качестве складов. Их владельцем является ООО «Венера», по всей видимости, предприниматели ненадлежащим образом содержали объекты. Местные власти уже связались с представителями компании.

«Сейчас место оцеплено. После обеда будут предприниматься меры по вывозу обломков. Затем стена будет укрепляться», — пояснил Антипин.

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