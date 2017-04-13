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12:53 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Кражу электроинструментов почти на 500 тысяч рублей раскрыли в Батайске

Кражу электроинструментов почти на 500 тысяч рублей раскрыли полицейские в Батайске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился горожанин, который заявил о хищении инструментов из его квартиры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали 29-летнего подозреваемого в преступлении.

Выяснилось, что он украл инструменты после распития спиртного с потерпевшим.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Похищенное имущество изъято. В скором времени его планируется вернуть законному владельцу.

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