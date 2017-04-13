Кражу электроинструментов почти на 500 тысяч рублей раскрыли в Батайске
Кражу электроинструментов почти на 500 тысяч рублей раскрыли полицейские в Батайске.
Кражу электроинструментов почти на 500 тысяч рублей раскрыли полицейские в Батайске.
Как сообщает
В ходе
Выяснилось, что он украл инструменты после распития спиртного с потерпевшим.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Похищенное имущество изъято. В скором времени его планируется вернуть законному владельцу.