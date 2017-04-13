В Екатеринбурге ветер снес крышу здания
Горожан просят не выходить на улицу.
Горожан просят не выходить на улицу.
13 апреля 2017 года в Екатеринбурге разбушевался сильный ветер — с трехэтажного административного здания на Генеральской, 3д снесло крышу, передает «Уралинформбюро».
«Ее просто сдуло. Вроде как без пострадавших», «Сидишь такой в офисе, работаешь спокойно и крышу снесло. Грохот был, жесть ваще», — пишут очевидцы в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора. — прим.ред.).
Горожан призывают держаться подальше от зданий, рекламных конструкций, по возможности лучше вообще не выходить на улицу.
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