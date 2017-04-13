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12:09 (мск), источник: Prokazan.ru

Полиция задержала президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина

В Казани полиция задержала президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина, об этом сообщает «Бизнес Online».

Задержание произошло накануне вечером на основании показаний трех человек. Сейчас делом занимается ГСУ МВД.

Ранее, в январе 2017 года, суд арестовал супругу Хайдара Халиуллина — Марину Халиуллину, которую подозревают в причастности к хищениям бюджетных средств по республиканской программе поддержки предприятий малого и среднего бизнеса «Лизинг-грант». Уголовное дело в отношении Марины Халиуллиной возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере, женщина была заключена под стражу до 4 февраля.

Отметим, представитель Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Тимур Аюпов в начале октября был задержан и арестован по подозрению в хищении бюджетных средств, выделявшихся по республиканской программе «Лизинг-Грант» в 2014 — 2015 годах. Оперативники установили, что с десяток миллионных грантов так и не были потрачены на закупку оборудования. По версии следствия, бюджетные деньги поделили и потратили руководители фирм вместе с Аюповым, входившим в состав комиссии по распределению грантов.

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