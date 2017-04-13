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12:28 (мск), источник: РИАЦ

Мошенники через соцсеть украли деньги у 66-летней волгоградки

66-летняя жительница Красноармейского района Волгограда потеряла 20 тысяч рублей, доверившись сообщениям в социальной сети.

Источник: РИАЦ

Женщине в соцсети пришло сообщение от родственницы с предложением на выгодных условиях приобрести специальную валюту, которой можно оплачивать различные игры на этом ресурсе. Согласившись, пенсионерка отправила в личном сообщении персональные данные своей банковской карты, а после обнаружила списание с нее более 20 тысяч рублей.

Только спустя несколько часов женщина связалась с родственницей и узнала, что ее страница в социальной сети была взломана злоумышленниками. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, возбуждено уголовное дело. В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление личностей, причастных к этому преступлению.

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