В Калининграде столкнулись два «Лексуса», пострадала 10-летняя девочка
При столкновении двух легковых автомобилей в областном центре ребенок получил травмы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в
При столкновении двух легковых автомобилей в областном центре ребенок получил травмы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в
Авария произошла в 18:45 в среду на улице Саратовской.
При столкновении двух автомобилей марки «Лексус» телесные повреждения получила 10-летняя пассажирка одного из транспортных средств.