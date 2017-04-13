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16:43 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде столкнулись два «Лексуса», пострадала 10-летняя девочка

При столкновении двух легковых автомобилей в областном центре ребенок получил травмы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в 18:45 в среду на улице Саратовской.

При столкновении двух автомобилей марки «Лексус» телесные повреждения получила 10-летняя пассажирка одного из транспортных средств.

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